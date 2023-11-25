السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رياح محملة بالأتربة تضرب مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تشهد مدينة مرسى مطروح، تقلبات في الأحوال الجوية ورياح محملة بالأتربة، وهو ما ظهر في رصد “الدستور” لحالة الطقس بالمحافظة.

إعلان حالة الطوارئ 

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.  

وفى سياق أخر، كان قد شهد العميد عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسى مطروح لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة أى طوارئ بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة وقيادات مجلس المدينة.

 مجابهة الأزمات والكوارث

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، فى بيان إعلامي سابق له، أن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف على مدى استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 مراجعة كفاءة المعدات والسيارات

وأشار عبد المجيد إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عملية الاصطفاف التي رفعت درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

استجابة سريعة لحالات الطوارئ

وأشادت لجنة وزارة التنمية المحلية باستعداد وجاهزية معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، الدور الحيوي التي تقوم بيها في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية مثل السيول والامطار بمعدلات عالية، واستجابة سريعة لحالات الطوارئ.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إعلان حالة الطوارئ رياح محملة بالأتربة مطروح مدينه مرسي مطروح تقلبات جوية

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