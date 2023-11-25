السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حلق دهب" وراء العثور على جثة طفلة بعد ساعات من تغيبها بالشرقية

جثة طفلة - ارشيفية
جثة طفلة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، غموض العثورعلى جثة الطفلة "ملك" أعلى سطح جيرانها، بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير شمال محافظة الشرقية، وتبين أن دافع الجريمة بسبب سرقة القرط الذهبى للطفلة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بلاغًا من أسرة الطفلة " ملك أ " 6 سنوات بغيابها عن المنزل، وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبو كبير، للعثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى، وتبين قيام "دنيا ص" 16 سنة،  طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، بارتكاب الواقعة، والتخلص من الطفلة وسرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2023.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية جثة الطفلة ملك مركز أبوكبير محافظة الشرقية

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