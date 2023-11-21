الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة هامدة.. إحالة عامل قتل سائقًا ضربًا فى التبين للمحاكمة

جثة
جثة

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل سائق لودر بعدما اعتدى عليه بضربه على الرأس بآلة حادة.
 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة إصابته فى الرأس.

وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وتبين من التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بآلة حادة بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا.


ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي، لكن مطاردة الأهالى له وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط فى قبضة الأهالى، وتم القبض عليه بأحد الأكمنة.

نيابة مايو والتبين الجزئية سائق لودر آلة حادة قسم شرطة التبين سائق

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