وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين في الخارج بشأن الانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 تجرى في توقيت شديد الأهمية بالنظر إلى الأوضاع والأزمات التي تمر بها المنطقة وتحديدًا دول الجوار الجغرافي المباشر وتأثيرها على الأمن القومي المصري؛ ما يتطلب درجة عالية من الوعي ومشاركة واسعة من قبل المصريين في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات اليوم السبت، اليوم السبت" أن أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم مدعوون يوم الجمعة المقبلة ولمدة ثلاثة أيام، للتوجه إلى صناديق الاقتراع بمقر البعثات الدبلوماسية المحددة، لأداء حقهم الدستوري في اختيار رئيسًا للجمهورية، وذلك وسط تحديات كبيرة تحيط بالبلاد من حروب وأزمات وأوبئة وكوارث طبيعية.

وأوضحت أنها أجرت بجولة خارجية عربية في وقت قياسي وقبل أسبوعين من انطلاق ماراثون الانتخابات بالخارج، وستقوم بجولة أوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء الجاليات المصرية هناك، استكمالًا لجهود التوعية التي تقوم بها الوزارة ضمن مبادرة "شارك بصوتك" ولقاء العديد من أبناء مصر بالخارج، افتراضيًا عبر "فيديوكونفرانس" لحثهم وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لدعم الاقتصاد الوطني.

استكمال مسيرة التنمية المستدامة والمشروعات الوطنية

وشددت على أن مشاركة أبناء الجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني من أجل تعزيز استقرار وطنهم واستكمال مسيرة التنمية المستدامة والمشروعات الوطنية العملاقة الجارية بالبلاد، لافتة إلى أن تلك المشاركة من شأنها أيضًا الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج في عهد الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها حق المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكدت أنها لمست، خلال لقائها بأبناء الجاليات المصرية، سواء في جولاتها بالخارج أو عبر اللقاءات الافتراضية، وعيًا وإدراكًا من قبل شبابنا لما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية في هذه المرحلة المهمة لاسيما بسبب الأحداث التي تجري حولنا كالحرب الإسرائيلية ضد أهل قطاع غزة والأزمة السودانية وغيرها من الأزمات التي لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري؛ الأمر الذي يتطلب اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهات تلك التحديات، يلتف خلفها المصريون بالداخل والخارج.

وتابعت أنها تحرص خلال لقائها بالمصريين بالخارج على نقل الصورة الحقيقية داخل البلاد وجهود الدولة في البناء والتنمية، وتصحيح أية معلومات مغلوطة، بجانب توضيح مواقف الدولة المصرية إزاء القضايا الدولية، وذلك لكونهم خط الدفاع الأول عن مصر بالخارج وقادرون على الرد على أية شائعات تحاك بوطنهم.

وقالت إنها نقلت للجاليات المصرية خلال جولتها بالخارج الإشادات الدولية والتقدير الذي تحظى به مصر لما حققته من طفرة تنموية في وقت قياسي وظروف صعبة رغم كل التحديات التي تحيط بنا، علاوة على اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والطاقة النظيفة المتجددة، وبملف المناخ، وجذب الاستثمارات العالمية، منبهة بأن تلك الثقة الدولية تجعل المصريين بالخارج أمام مهمة وطنية بجدارة، للنزول وانتخاب من يمثلهم ويقود البلاد لاستكمال عملية التنمية والإنجازات.

وأشارت إلى أنها ستتابع لحظة بلحظة تصويت المصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الهجرة للوقوف على سير العملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجاليات المصرية بكل مكان، وتعريفهم بآليات الانتخاب ومقار التصويت، إلى جانب التغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية.

وأوضحت سها جندي، أن الانتخابات ستجرى في ١٣٧ مقرًا انتخابيًا، في القنصليات والسفارات المصرية في 121 دولة حول العالم، مجددة دعوتها لأبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم بالتوجه أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل إلى مقرات بعثتنا الدبلوماسية حيث صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والتأكيد على انتمائهم وارتباطهم بوطنهم وإصرارهم على المشاركة في صناعة مستقبل مصر.

ونوهت بأن موعد انتخابات المصريين بالخارج قد تم اختياره بدقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات لكي يقع في أيام (الجمعة والسبت والأحد) العطلة الأسبوعية، حتى يتمكن المواطنون بالخارج من الذهاب للمقار الانتخابية والمشاركة في الانتخابات.

وحول إجراءات التصويت بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أنه عقب توجه الناخب إلى اللجنة الانتخابية، فعليه أولًا إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتًا به الرقم القومى، مشددة على أنه لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج ولكن يشترط سريان جواز السفر.

ونبهت إلى أنه حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل البلاد، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وأكدت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، كما أنها تولي كافة الجاليات المصرية حول العالم نفس درجة الاهتمام ولهم الحق في اختيار رئيس للبلاد بكل حرية.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها، بتوجيه رسالة إلى أبناء مصر المقيمين بالخارج، قائلة:"صوتكم أمانة ومشاركتكم الإيجابية في اختيار من يقود البلاد في تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن مسؤولية يرتهن عليها مستقبل شعب ودولة عظيمة تعد حجز الزاوية في الاستقرار الإقليمي".