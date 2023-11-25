السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه سوهاج" يتفقد لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الفنية

مياه سوهاج
مياه سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفى وسائق وسائق معدات ومراقب أمن، والتي تستمر حتى 28 من نوفمبر الجاري.
وأشار رئيس مياه سوهاج، في بيان، اليوم السبت، إلى تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل العناصر الفنية والحرفية، والتي تساهم في استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بجودة عالية وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف “حياة كريمة”.
 

ومن جهته؛ أشار اللواء مصطفى كامل، مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى أن المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى وأخصائى سلامة وصحة مهنية وأخصائى موارد بشرية ومحاسب، ستجرى في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية.

المقابلات الشخصية بجودة عالية رئيس مياه سوهاج فني معمل مساحة شركة مياه الشرب

مواد متعلقة

رئيس "مياه سوهاج" يؤكد كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وجاهزية المعدات للطوارئ

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

"معلومات الوزراء": 50٪ زيادة في مبيعات "قها" بعد تشجيع المنتج المصري

قبل مواجهة ميدياما.. الأهلي يتفوق على أندية غانا بـ6 انتصارات

غدًا.. بدء عرض مسلسل "العودة" على شاشة "dmc"

"القاهرة الإخبارية": إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنين

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى