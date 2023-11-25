رئيس "مياه سوهاج" يتفقد لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الفنية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفى وسائق وسائق معدات ومراقب أمن، والتي تستمر حتى 28 من نوفمبر الجاري.

وأشار رئيس مياه سوهاج، في بيان، اليوم السبت، إلى تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل العناصر الفنية والحرفية، والتي تساهم في استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بجودة عالية وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف “حياة كريمة”.



ومن جهته؛ أشار اللواء مصطفى كامل، مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى أن المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى وأخصائى سلامة وصحة مهنية وأخصائى موارد بشرية ومحاسب، ستجرى في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية.