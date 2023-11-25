السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يحيى راشد لـ "الشاهد": الهجوم جزء من نظام العمل العام

يحيى راشد
يحيى راشد

قال يحيي راشد، وزير السياحة السابق، إنه لا يوجد شخص في الحياة لا توجه إليه الانتقادات، لكن لابد أن يتم أخذ أفضل ما في هذه الانتقادات ليتم تطبيقها. 

وتابع خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extraa news: "كنت أتأمل الكلام الذي يقال، وأصر على الاستفادة مما يقوله، خاصة وإن كان له علاقة بالقيمة المضافة". 

وأشار إلى أن الهجوم يعتبر جزء من نظم العمل العام، ففي مجال مثل السياحة، أو أي مجال آخر به بزنيس، نجد فيه أصحاب مصالح.. كيف قمت بالعمل في ظل هذا السوق وكيف حققت هذا التوازن؟

وأردف: "في النهاية لا يصح إلا الصحيح، فهل ما أقوم بفعله هو ما يمليه عليا ضميري  أم لا، وفي النهاية الناس تعي جيدًا الأشياء المستهدفة، والأشياء التي لا يجب أن نعيرها أي اهتمام، ودائمًا أقول بأنه يوجد أناس ذات حس عالي ولا تملك أهداف واضحة، وهناك أناس يمتلكون أهدافًا واضحة، وعندما يتم العمل على أشياء لها أهدافها الواضحة، فإنك في هذه الحالة تريد أن تزيد إلى هذه الأهداف". 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

يحيى رشاد برنامج الشاهد السياحة الإعلامي محمد الباز

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