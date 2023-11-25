السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكبر مدن كندا تواجه ارتفاعًا حادًا لـ"جرائم الكراهية"

أكبر مدن كندا تواجه
أكبر مدن كندا تواجه جرائم الكراهية

أعلنت السلطات الكندية، أمس، ارتفاع عدد "جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين" في تورونتو، أكبر مدن البلاد، بشكل حاد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد قائد الشرطة في تورنتو مايرون ديمكيو، بأنه تم الإبلاغ عن 78 جريمة كراهية في الفترة بين 7 أكتوبر و20 نوفمبر، مقارنة بـ37 جريمة في نفس الفترة من عام 2022، وأضاف أن "العدد الحقيقي أعلى من دون شك؛ لأن البعض يترددون في تقديم بلاغات".

وأشار إلى أن "عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية المبلغ عنها في تلك الفترة زاد إلى 3 أمثال تقريبًا إذ بلغ خلال الفترة من 7 أكتوبر و20 نوفمبر إلى 38، مقارنة مع 13 في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين قفز عدد الجرائم التي تستهدف السكان المسلمين والفلسطينيين والعرب إلى 17، مقابل جريمة واحدة فقط العام الماضي.

الأكثر قراءة

طارق فهمى يكشف لـ الدستور المكاسب الأمريكية من توقف الحرب الإسرائيلية

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

بولتون: اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل انتصار كبير جدا لحركة "حماس"

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

مستشار سابق لزيلينسكى: انتصار قوات كييف على أرض المعركة أمر مستحيل

عاجل.. الصليب الأحمر: نجاح خروج 33 معتقلا فلسطينيا من سجن عوفر بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى