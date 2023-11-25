أكبر مدن كندا تواجه ارتفاعًا حادًا لـ"جرائم الكراهية"

أعلنت السلطات الكندية، أمس، ارتفاع عدد "جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين" في تورونتو، أكبر مدن البلاد، بشكل حاد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد قائد الشرطة في تورنتو مايرون ديمكيو، بأنه تم الإبلاغ عن 78 جريمة كراهية في الفترة بين 7 أكتوبر و20 نوفمبر، مقارنة بـ37 جريمة في نفس الفترة من عام 2022، وأضاف أن "العدد الحقيقي أعلى من دون شك؛ لأن البعض يترددون في تقديم بلاغات".

وأشار إلى أن "عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية المبلغ عنها في تلك الفترة زاد إلى 3 أمثال تقريبًا إذ بلغ خلال الفترة من 7 أكتوبر و20 نوفمبر إلى 38، مقارنة مع 13 في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين قفز عدد الجرائم التي تستهدف السكان المسلمين والفلسطينيين والعرب إلى 17، مقابل جريمة واحدة فقط العام الماضي.