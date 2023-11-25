السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إصابة 31 فلسطينيا فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى أمام سجن عوفر

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 31 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أمام سجن عوفر غرب رام الله.

وفي سياق آخر، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس الجمعة، إنه على حماس الإفراج عن باقي المحتجزين دون شروط.

وصرح المستشار الألماني بذلك، بعد ساعات من تطبيق صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، أن جيش الاحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

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