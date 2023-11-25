عاجل.. إصابة 31 فلسطينيا فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى أمام سجن عوفر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 31 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أمام سجن عوفر غرب رام الله.

وفي سياق آخر، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس الجمعة، إنه على حماس الإفراج عن باقي المحتجزين دون شروط.

وصرح المستشار الألماني بذلك، بعد ساعات من تطبيق صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، أن جيش الاحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.