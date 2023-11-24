طارق فهمي: الرئيس السيسي داعم بقوة للشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الرئيس السيسي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني خير دليل على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

إغاثة فلسطين

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلالل مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بكل وضوح أنه يتعين على المنظمات الدولية المشاركة والتدخل سريعًا لإغاثة الشعب الفلسطيني، وذلك لأن الشعب الفلسطيني يفتقر الآن لكافة مقومات الحياة مثل النقص في الغذاء والمياه وغيرها، لذا يمكن القول أنه على المجتمع الدولي التحرك سريعًا لإنقاذ الأرواح ثم بعد ذلك يجب الانتباه أيضًا والتفكير في كيفية إعادة إعمار غزة بعدما دمرها الاحتلال الصهيوني بشكل كامل.

وأضاف في حديثه، أن حماس تريد أن تبقى في المحاولة الحالية، والشعب الفلسطيني هو المتضرر الأكبر في الحرب الحالية، ولهذا بذلت الدولة المصرية الكثير من الجهود الإنسانية والدبلوماسية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، وبفضل تلك الجهود تم التوصل إلى هدنة في القطاع لمدة أربعة أيام.

الهجرة الجبرية

وأشار إلى أن الدولة المصرية رفضت بشكل قوي وواضح التخطيط الصهيوني الخاص بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني، حيث نبهت مصر الشعب الفلسطيني أن التهجير القسري يعني أنهم لن يكون لديهم قدرة بعد ذلك في العود إلى وطنهم.