طارق فهمي: على رئيس مصر القادم أن يستكمل ما تم البناء عليه

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه الرئيس القادم وجزء منها داخلي والآخر هو التحديات الخارجية والإقليمية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة في نطاقها الإقليمي والتفاعل الداخلي معها وهي في الترتيب الأول يليها الاهتمامات الاقتصادية لاستكمال المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الإشكالية الثالثة هي وضع جدول أعمال على قواعد جيدة تهتم بالشرائح المختلفة وتستكمل المشروع الوطني الذي قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا.

وتابع، أنه لابد أن يكون هناك مقاربة للتعامل مع حجم التحديات في حرب غزة بالإضافة للأزمة الليبية والجنوب السوداني والعلاقات المصرية مع بعض الدول في نطاقها الإقليمي، وكذلك عودة العلاقات مع الجانب التركي.

على كل المرشحين أن يضعوا القضية الفلسطينية على جدول أعمالهم

وأكد أن القضية الفلسطينية أمن قومي لنا بالتالي على كل المرشحين أن يضعوا هذه القضية على جدول أعمالهم، موضحًا أنه على رئيس مصر القادم أن يستكمل ما تم البناء عليه سواء في العلاقات الخارجية وبناء مشاركة في نطاقات إقليمية ودولية والدخول في قلب خريطة العالم وهم مطالبين أن يضعوا على رأس أولوياتهم كل ماتم من إنجازات.