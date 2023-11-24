خالد أبو بكر: مصر تحقق انجازًا عالميًا في إبرام صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالدور المصري الفعال في التوسط لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية وصفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

وقال أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" على قناة "ON"، إن مصر أثبتت قوتها ونفوذها على الساحة الدولية وحظيت بتقدير واحترام العالم، مؤكدا أن اليوم هو يوم تاريخي للإعلام المصري الذي نقل الحدث بمهنية ومصداقية وحصل على انتشار واسع ومشاهدة عالمية.

وأشار إلى أن شعار تحيا مصر ظهر على الشاشات الإسرائيلية وأن قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية كانتا حاضرتين في المكان والزمان المناسبين.

وأوضح أبو بكر أن الاتفاق الذي تم برعاية مصرية يتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، قائلا إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.