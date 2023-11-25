الصور الأولية لمكان حادث التنقيب عن الآثار فى أسوان

توصلت "الدستور" لمجموعة من الصور الأولية لمكان حادث انهيار كتلة ترابية "حفرة"على عدد من الأشخاص أثناء التنقيب على الآثار بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

واستقبلت مشرحة إدفو العمومية 4 جثامين للأشخاص الذين لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار بقرية كلح القارة بمركز إدفو، وجاري التعرف عليهم، وسيتم عرضهم على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقل رجال قوات الدفاع المدني لاستخراج المنقبين عن الآثار الذين انهارت عليهم كتلة ترابية "حفرة"، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر

وتبين بالحصر والمعاينة أن عدد الذين لقوا مصرعهم جراء انهيار الحفرة عليهم 4 أشخاص، بينما أصيب شخص آخر أيضًا بنفس الحادث.

وتم الدفع بعدد من سيارات للأسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وتجرى الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان معاينة مكان حادث وقوع انهيار الكتله الترابية، التي أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.

حادث التنقيب عن الآثار فى أسوان

حادث التنقيب عن الآثار فى أسوان