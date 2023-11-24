الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار حفرة على عدد من الأشخاص خلال التنقيب عن الآثار شمال أسوان

ارشيفية
ارشيفية

وقع انهيار حفرة على عدد من الأشخاص بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، أثناء تنقيبهم عن الآثار، وعلي الفور انتقل قوات الدفاع المدني لاستخراج المنقبيين من تحت الانقاض، وجارى حصر عددهم. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقي مأمور مركز شرطة إدفو بلاغا يفيد بسقوط كتلة ترابية علي عدد من المنقبين علي الآثار وذلك اثناء تنقيبهم بقرية كلح القارة، وعلي الفور انتقل قوات الحماية المدنية إلي مكان الواقعة وذلك لعملية البحث عن المنقبين تحت الأنقاض.

ويكثف رجال الدفاع المدني والحماية المدنية جهودهم في عملية البحث عن المنقبين الذين كان يتواجدون تحت الأنقاض أثناء عملية البحث عن الآثار.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين جراء الحادث  إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية اللازمة. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

إدفو انهيار حفرة التنقيب عن الآثار الجهات الامنية شمال أسوان

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