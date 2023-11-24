3750 زيارة منزلية ضمن حملة "احميها من الختان" في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، والتي تنطلق بجميع محافظات الجمهورية، وينفذها المجلس القومي للمرأة، في إطار فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

تنظيم زيارات منزلية

من جهتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه تم تنظيم ٣٧٥٠ زيارة منزلية استهدفت 25 ألفًا و948 سيدة ورجل وطفل ضمن الحملة بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان.

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى، إلى أن القرى والتوابع التي تم تنفيذ حملة التوعية بها هي قرى حجازة وسلوا بحري وسلوا قبلي والشبيكة ومدينة كوم أمبو وسبيل أبو ناجي والعتمور المستجد والعتمور بحري والسلسلة على مستوى مركز كوم أمبو، أما على مستوى مركز إدفو فقد تم تنفيذها بقرى العدوة والبصيلية قبلي والرديسية قبلي والرمادي بحري ومدينة إدفو والشراونة والدقاديق والقنان والمحاميد ونجع هلال والزنيقة، فيما تم تنفيذها على مستوى مركز نصر النوبة بقرى أرمنا وأبريم وجرف حسين ودهميت ومدينة نصر النوبة، بينما تم تنفيذها على مستوى مركز أسوان في قرى ومناطق عزبة التحرير والحكروب وعزبة شنودة والشيخ هارون والسيل الريفي.

ولفتت الدكتورة هدى مصطفى، إلى أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان حيث يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.