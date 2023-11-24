الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لمرضى السكر.. حسام موافى يحذر من النهجان ويكشف عن أسبابه وأعراضه (فيديو)

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مرض النهجان الذي يصيب الكثير من الناس بسبب مشاكل في القلب أو الشريان التاجي أو السكر أو الضغط أو النفسية.

وأوضح موافي، في برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن النهجان يعني ضيق التنفس أو عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وأنه يؤثر على جودة الحياة والصحة العامة للمصابين به.

وقال إن من أبرز أعراض النهجان هو التأثير على القدرة الجنسية لدى الرجال، مضيفًا: "تلاقى الراجل يمشي 3 كم، ومش قادر يصلي ركعتين".

ونصح موافي، بالابتعاد عن التدخين الذي يعتبر من أسوأ العوامل المسببة للنهجان، وقال: "التدخين دا كارثة، الشخص اللي اخترع التدخين أعتقد أول من سيدخل النار"، مشيرًا إلى أن مرض السكر يلعب دورًا كبيرًا في حدوث النهجان، لأنه يؤثر على الجهاز الدوري والعصبي والكلى والقلب.

وأكد موافي، ضرورة مراجعة الطبيب في حالة الشعور بالنهجان، واتباع العلاج المناسب والنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بانتظام. وقال إن هناك بعض الأدوية التي تساعد في تخفيف النهجان، مثل البيوتيرول والسالبوتامول والمونتيلوكاست، وأضاف أن هناك حالات تستدعي إجراء عمليات جراحية لتوسيع الشرايين أو تركيب دعامات أو زراعة قلب.

النهجان كلية طب قصر العيني السكر الضغط الشريان التاجي القلب ضيق التنفس التدخين مرض السكر الكلى النظام الغذائي عمليات جراحية

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

إسماعيل هنية يكشف كواليس لقائه اللواء عباس كامل (فيديو)

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء