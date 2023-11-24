لمرضى السكر.. حسام موافى يحذر من النهجان ويكشف عن أسبابه وأعراضه (فيديو)

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مرض النهجان الذي يصيب الكثير من الناس بسبب مشاكل في القلب أو الشريان التاجي أو السكر أو الضغط أو النفسية.

وأوضح موافي، في برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن النهجان يعني ضيق التنفس أو عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وأنه يؤثر على جودة الحياة والصحة العامة للمصابين به.

وقال إن من أبرز أعراض النهجان هو التأثير على القدرة الجنسية لدى الرجال، مضيفًا: "تلاقى الراجل يمشي 3 كم، ومش قادر يصلي ركعتين".

ونصح موافي، بالابتعاد عن التدخين الذي يعتبر من أسوأ العوامل المسببة للنهجان، وقال: "التدخين دا كارثة، الشخص اللي اخترع التدخين أعتقد أول من سيدخل النار"، مشيرًا إلى أن مرض السكر يلعب دورًا كبيرًا في حدوث النهجان، لأنه يؤثر على الجهاز الدوري والعصبي والكلى والقلب.

وأكد موافي، ضرورة مراجعة الطبيب في حالة الشعور بالنهجان، واتباع العلاج المناسب والنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بانتظام. وقال إن هناك بعض الأدوية التي تساعد في تخفيف النهجان، مثل البيوتيرول والسالبوتامول والمونتيلوكاست، وأضاف أن هناك حالات تستدعي إجراء عمليات جراحية لتوسيع الشرايين أو تركيب دعامات أو زراعة قلب.