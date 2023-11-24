الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تفتتح مقرها فى شمال سيناء (صور)

افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مقرها الفرعي للحملة الانتخابية في العريش بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور هيئة مكتب الحملة المركزية وهيئة مكتب شمال سيناء.

وفي بداية الافتتاح، قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية للمقر الفرعي بمحافظة شمال سيناء، وخلالها أعرب رئيس الحملة الانتخابية عن سعادته بافتتاح المقر الفرعي بمحافظة شمال سيناء، مشيدًا بالتجهيزات اللوجيستية للمقر التي قامت بها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بالحضور وبمجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمنا دورهم الوطني وتاريخهم المشرف الحافل بالتفاني والإخلاص.

وأشار فوزي خلال كلمته في افتتاح المقر إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغًا بتنمية سيناء عن طريق إطلاق العديد من المشروعات التنموية، التى تشير إلى رسائل واضحة بأن سيناء آمنة، وأن ما حققته القيادة السياسية من إنجازات، خصوصا في سيناء كان نتاج بُعد نظر وتفكير في المستقبل وحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه رغم التحديات والظروف الإقليمية الدقيقة إلا أن المواطن المصري أصبح يدرك أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة التي اتخذت قرارات شجاعة للحفاظ على المصلحة العامة، مضيفا أن محافظة شمال سيناء من أولى المحافظات التي قامت الحملة بزيارتها، وافتتاح مقر الحملة الانتخابية لهو رسالة أمان وطمأنينة.

وأكد أن باب التطوع مفتوح، مشيرًا إلى أن المتطوعين، هم من يحملون رسالات التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية انطلاقا من الواجب الوطني، مضيفًا أن الحملة الرسمية مرنة وجامعة لكل المصريين، وهو ما ظهر خلال استقبال لقاءات عدة لجميع مكونات المجتمع المصري والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم والعمل على صياغتها.

وأكد المستشار محمود فوزي أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يوفر مظلة يستظل بها جميع المصريين وإنجازاته شاهدة على ذلك، وأن البنية التحتية وشبكة الطرق كان لها بالغ الأثر في تنمية الدولة وسهولة الوصول إلى المناطق الحدودية.

وأشاد أهالي سيناء بإنجازات الدولة المصرية في تعمير سيناء وإطلاق المشروعات القومية المختلفة التي ساهمت في توفير فرص عمل للكثير من الشباب.