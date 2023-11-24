دوري أبطال أفريقيا.. تعادل سلبي بين بيراميدز ومازيمبي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ومازيمبي المقامة بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال.

اقرأ أيضا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

أحداث الشوط الأول

وشهد الشوط الأول، العديد من الفرص الضائعة من جانب فريق بيراميدز الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل.

وشهدت الدقيقة الثامنة، تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 16، سدد فيليب كينزومبي لاعب مازيمبي من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي من يسار مرماه.

في الدقيقة 21، نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت دون خطورة على مرمى فريق مازيمبي.

وسدد فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 22.

وهدد مازيمبي مرمى بيراميدز بعد تسديدة قوية من أوجوستين أولادابو من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمهند لاشين ومرت لركنية من جهة اليسار.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من إبراهيم كيتا إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نتامبوي كالونجي برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وأهدر رمضان صبحي أخطر فرص بيراميدز في الدقيقة 30 بعد كرة عرضية من فيستون ماييلي من جهة اليمين مهدها كريم حافظ إلى رمضان صبحي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة ولكن كرته مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

فيستون ماييلي تمركز بشكل جيد يسار منطقة الجزاء ولكنه لم يتمكن في استلام تمريرة عبد الله السعيد فطالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

في الدقيقة 43، تمريرة طولية من محمد الشيبي وصلت إلى فيستون ماييلي المنفرد تماما بالمرمى ولكنه سدد كرة ضعية أبعدها الحارس أليونا بادارا فاتي من منتصف مرماه.