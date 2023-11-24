تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق السماوي الرسمي، لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، والتي تضم صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى تاريخيا للفريق السماوي بدوري أبطال إفريقيا ومرحلة المجموعات تحديدا، بعدما نجح في تخطي عقبة الجيش الراوندي بالتعادل السلبي في كيجالي دون أهداف، والفوز هنا في القاهرة بنتيجة 6/1.

تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي وأحمد سامي، وأسامة جلال ومحمد حمدي.

خط الوسط: رمضان صبحي ومهند لاشين، وعبد الله السعيد وكريم حافظ.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دور المجموعات وحتى المباراة النهائية من الأميرة السمراء.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق قبل ذلك، ظهور بيراميدز في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال النسخ الأربعة الماضية بشكل متواصل، حيث كانت أبرز إنجازاته الوصول للنهائي والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في نسخة 2020.