مؤتمر الأمم المتحدة للشباب "COY18" ينطلق في إكسبو دبي الأحد المقبل

تنطلق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للشباب بنسختة الـ18، يوم الأحد المقبل، في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة محلية وعالمية واسعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مؤتمر الأمم المتحدة للشباب يشكل أحد أبرز المؤتمرات الشبابية المرتبطة بالحِراكات المناخية، ومنصة عالمية تجمع المشاركين من الشباب العربي والباحثين والمهتمين لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة التي تعزز سياسات تغيّرات المناخ دوليًا.

وقالت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب في مؤتمر المناخ (cop28): "تعتبر دولة الإمارات دور الشباب محوريًا في قيادة الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية ويمثل استضافة مؤتمر COY18 فرصة ذهبية لتطبيق نموذجنا الوطني في تمكين الشباب خلال مؤتمر (cop28)، كما نحرص على توفير فرص فريدة لتعزيز أصوات الشباب والتأكيد على إيصالها إلى صناع القرار وضمان مشاركتهم الفعّالة في جميع جوانب عملية cop28".

صناعة التغيير في قضية مصيرية وملحة كقضية تغير المناخ

من جانبها قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: "حققت دولة الإمارات خطوات ونتائج ملموسة في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة والحد من آثار التغيرات المناخية وخلق مستقبل مستدام للجميع، وتكللت هذه الجهود باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ cop28، مؤتمر الشباب من أجل المناخ في نسخته الـ18، وهو ما يؤكد الحاجة لتكاتف جميع الجهود والعمل المشترك من أجل إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية وتسريع جهود الاستدامة في مختلف القطاعات ".

وأكدت أن المؤتمر سيتيح فرصة للانطلاق من جديد نحو صناعة التغيير في قضية مصيرية وملحة كقضية تغير المناخ وفرصة لحشد جهود المجتمع الدولي للعمل ودعم الخطة الهادفة إلى تحقيق الإنجازات في العمل المناخي العالمي، والتي ستسهم في ضمان تحقيق الأهداف والنتائج من cop28، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة ويشجعهم على التعامل مع التحديات التي تواجههم على جميع الأصعدة.

وتركز هذه النسخة من مؤتمر الشباب على مساهمات الشباب في المكونات الثلاثة الرئيسية للمؤتمر وهي، وثيقة السياسة وبناء القدرات وورش عمل بناء المهارات، التي تجمع المطالب الجماعية للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، والتي من المتوقع أن يجذب مؤتمر الأمم المتحدة للشباب الـ18 نحو 1000 مشارك، سيكونوا على موعد للمشاركة وحضور سلسلة من الفعاليات ورش العمل التفاعلية، والجلسات النقاشية، والحلقات المستديرة.