بمتابعين من 34 دولة.. تدشين ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

كشف رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، تفاصيل تدشين ائتلاف "نزاهة" الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية"DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن الائتلاف يضم 5 منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين.

وأضاف أن الائتلاف يضم متابعين من 34 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أنه يأتي تأسيس ائتلاف "نزاهة" من منطلق إيمان المنظمات سالفة الذكر بأهمية التكامل بين المتابعة المحلية والدولية للانتخابات الرئاسية وتقييم العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية المُتعارف عليها للانتخابات الحُرة والنزيهة.

وأكد الائتلاف على التزامه بالقواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة العمليات الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الائتلاف يستند بشكل رئيسي إلى المعايير الدولية المُتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابي.