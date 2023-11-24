"القاهرة الإخبارية": بدء إجراء الفحص الطبى للمفرج عنهم عبر معبر رفح الآن

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن الأطقم الطبية المصرية تقدم الرعاية الصحية لعدد من المحتجزين الذين وصلوا إلى معبر رفح.

صفقة تبادل الأسرى

وأفادت "القاهرة الإخبارية"، أنه تم بدء إجراء الفحص الطبي لـ13 إسرائيليًا و10 تايلانديين وفلبيني واحد استلمتهم مصر ضمن اتفاقية تبادل الأسرى.

الجهود المصرية القطرية

جدير بالذكر، أن الدولة المصرية ودولة قطر بذلتا الكثير من الجهود السياسية الدبلوماسية للتوصل لهدنة حربية في دولة فلسطين، وذلك لإنقاذ المتبقين من الشعب الفلسطيني الباسل الذي تعرض لأبشع أنواع العنف.