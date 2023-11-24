"القومي للمرأة" يُنظم ورشة عمل للعاملين بمكتب الشكاوى حول الجرائم الإلكترونية

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوي المرأة، وذلك في إطار اختصاصات مكتب شكاوي المرأة، لمناهضة العنف الاليكتروني والشمول المالي، والتى تستمر لمدة 4 أيام.

وتهدف ورشة العمل إلى رفع وعى العاملين بالمكتب، وأعضاء وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي وبالجرائم الالكترونية التى يجب القيام بها، وكيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتى يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات 15115 او ارقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠، ًاو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، على أهمية ورشة العمل في رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والالكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التى تواجهها المرأة والفتاة في عصرنا الحالي، مشيرة الي انه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب

وعرض الدكتور محمد الجندي، مدير برنامج الماجيستير للجرائم الاليكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمى بمكتب النائب العام، جرائم العنف السيبراني وتعريفها وأنواعها، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول في المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت.

كما أشار الى بعض المواد التى نص عليها في كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني.مشيرًا إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال، وأن الفضاء الالكتروني يعد مسرح للجريمة بنوعيه الملموس والغير ملموس.