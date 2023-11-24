الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يُنظم ورشة عمل للعاملين بمكتب الشكاوى حول الجرائم الإلكترونية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوي المرأة، وذلك في إطار اختصاصات مكتب شكاوي المرأة، لمناهضة العنف الاليكتروني والشمول المالي، والتى تستمر لمدة 4 أيام.

وتهدف ورشة العمل إلى رفع وعى العاملين بالمكتب، وأعضاء وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي وبالجرائم الالكترونية التى يجب القيام بها، وكيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتى يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات 15115 او ارقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠، ًاو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، على أهمية ورشة العمل  في رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والالكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التى تواجهها المرأة والفتاة  في عصرنا الحالي، مشيرة الي  انه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب

وعرض الدكتور محمد الجندي، مدير برنامج الماجيستير للجرائم الاليكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمى بمكتب النائب العام، جرائم العنف السيبراني وتعريفها  وأنواعها، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول  في المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت.

كما أشار الى بعض المواد التى نص عليها في كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني.مشيرًا إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال، وأن الفضاء الالكتروني يعد مسرح للجريمة بنوعيه الملموس والغير ملموس.

المجلس القومي للمرأة ورشة العمل مكتب شكاوى المرأة الأزهر الشريف وحده لم الشمل رفع الوعي للعاملين

الأكثر قراءة

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك المحتجزين من منفذ رفح إلى الجانب الإسرائيلى

"فخ رسالة تحديث البيانات".. اعترافات عصابة الاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء