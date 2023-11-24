اتحاد الجمعيات يُثمّن جهود الرئيس فى الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى

ثمّن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وجميع مجالس إدارات الاتحادات النوعية والاتحادات الإقليمية بجميع محافظات برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر تاريخيًا تعد أكبر داعم لحقوق هذا الشعب في أرضه ودولته.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى إن تواجد الرئيس اليوم بين جموع المواطنين في مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي يؤكد تأييدهم لسياسة مصر، وتحركات الدولة لتقديم الدعم على كافة الأصعدة السياسية والإغاثية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لعبت دورها على الساحة الدولية والإقليمية منذ اندلاع الأزمة كما كان لها دورها في تقديم قوافل المساعدات سواء من مؤسسات الدولة أو عبر مؤسسات المجتمع المدني الذي لم يتأخر في تقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن المؤتمر يدعم قرارات الرئيس القوية بشأن القضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولة لتصفية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأنه منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة والتحالف الوطني جهز قوافل كاملة تشمل مساعدات إنسانية وطبية.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن تأييده ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موقفه الوطني الشجاع والحكيم في التعامل مع القضية الفلسطينية ودعمه للأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى مساندتهم فى عدم تهجيرهم قسريًا إلى سيناء.

وقد أعلن المجلس عن إطلاق مبادرة "انزل شارك.. مصر الأهم" لمناشدة جميع المقيدين في الجداول الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم الانتخابية، فى إطار استقرار وسلامة الدولة المصرية.

وكان قد عقدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعًا موسعًا برئاسة الأستاذ الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، لمتابعة كافة سبل توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة.



وأعلن الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام، عن أن الاجتماع أسفر عن تشكيل غرفة العمليات المركزية يكون مقرها بالاتحاد العام بالقاهرة لمتابعة كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023 وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالقرارات والفعاليات أولًا بأول.