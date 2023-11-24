“أوقاف الإسكندرية” تحقق أكثر من 25 ألف صك إطعام

حققت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، 2250 صك إطعام ليصبح إجمالي ما حققته محافظة الإسكندرية من صكوك الإطعام 25515 صك حتى الآن.

وأشارت مديرية أوقاف الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أنه نظرًا لتجاوز مبيعات صكوك الإطعام أكثر من ألفين صك في يوم واحد، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إثابة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية بمكافأة قدرها 2000 جنيه، حيث حققت مديرية أوقاف الإسكندرية 2250 صك إطعام خلال اليوم الجمعة 24/ 11/ 2023م في يوم واحد.

واوضحت مديرية الأوقاف أن الإسكندرية أول محافظة تحقق المستهدف وتتجاوز مبيعات العام الماضي من صكوك الإطعام.

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31 ديسمبر المقبل.