"أوقاف الإسكندرية" ترفع حالة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، عن رفع حالة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء والتغيرات المناخية بالتأكيد على فعالية تصريف مياه الأمطار بأسطح المساجد وملحقاتها.

جولة تفقدية لمتابعة حالة مساجد الإسكندرية

وأجرى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية بدأت من صباح اليوم إلى قبيل صلاة الجمعة تفقد خلالها منطقة ميدان المساجد وإدارة (الجمرك - وسط - غرب)، حيث تابع خلال هذه الجولة أسطح المساجد وملحقاته للتأكد من إعدادها ونظافتها وإعداد شبكات تصريف المياه، بما يتناسب مع استقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من عوامل جوي.

ووجَّه سلامة، العاملين بالمساجد خلال جولته بضرورة المتابعة الدورية للأسطح والوصلات الكهربائية وأنظمة تصريف مياه الأمطار الإبلاغ الفوري للمديرية، في حال وجود أي مشكلة أو خلل في أبنية المساجد أو ما يتعلق بها.

جولة وكيل أوقاف الإسكندرية

جولة وكيل أوقاف الإسكندرية