وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد مركز إعداد محفظي القرآن الكريم

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بصحبة الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر بحضور الدكتور منير حمدين- مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود- عميد المركز، والدكتور محمود نصر- رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية بمناسبة بدء الدراسة بالمركز وسط حضور كثيف من الدارسين والأساتذة.

وأعرب الدارسون عن سعادتهم بقبولهم بالدراسة في مركز إعداد محفظي القرآن الكريم حيث يتلقون فيه دروسهم على أيدي أساتذة متخصصين، مؤكدين أن الدراسة بالمركز من أهم الخطوات التى يجب اتخاذها لمن يريد أن يقوم بهذا العمل حيث تعد مراكز وزارة الأوقاف من أهم مصادر التثقيف والتنوير وإشعاع تعاليم دين الإسلام بوسطيته واعتداله لما يتسم به الأساتذة من روح الإخلاص في العمل التى تعبر عن علاقة الحب والاحترام التى تجمع بين الطالب والمُعلم وبين العلم والتعلم.

ووجه الجميع خالص الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولمديرية أوقاف الإسكندرية بما تقوم به من جهد يدل على الحرص والعناية المعهودة على وزارة الأوقاف.

وكانت قد أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية أنه بلغ عدد المساجد الحاصلة على شهادة رسمية من الهيئة القومية للجودة والاعتماد من الفئة (أ)، 13 مسجدًا على مستوى الإدارات الفرعية.

وشملت قائمة المساجد الحاصلة على الشهادة كل من: مسجد القائد ابراهيم، مسجد المعمورة الشاطئ الكبير بإدارة المنتزه، ومسجد الشهيد اللواء عبد القادر بمنطقة العوايد التابع لإدارة محرم بك، ومسجد اللطيف الستار التابع لإدارة برج العرب،ومسجد السلام فى ادارة العامرية، ومسجد بدر بمنطقة بشاير الخير بإدارة غرب.

وبالإضافة إلى مسجد الأنصار فى إدارة العامرية، ومسجد الحق المبين ببشاير الخير فى ادارة غرب، ومسجد المسجد الكبير بمنطقة أبيس بدائرة محرم بك، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض مدخل سموحة بإدارة محرم بك، ومسجد منار الإسلام بمنطقة الأنفوشي ادارة الجمرك، ومسجد الشهيد علاء الدين السماديسي، بمنطقة حجر النواتية بإدارة محرم بك، ومسجد الرحمن بكمبوند انطونيادس إدارة محرم بك.

جدير بالذكر أن مجموع مساجد الإسكندرية يصل إلى 6724 مسجدًا و1068 زاوية منتشرة على جميع ربوع المحافظة بمختلف الإدارات الفرعية وتخضع لإشراف كامل من الوزارة.