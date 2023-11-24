الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: "الرئيس السيسي أكد أن مصر في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية"

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

أشاد النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر “تحيا مصر فلسطين”.

وقال “عريبي” في تصريحات له: "كلمة الرئيس السيسي أكدت أن مصر تقف موقف المدافع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، دون الاكتفاء بالشعارات، فقد حرصت مصر على التحرك الفعلي على أرض الواقع، في ظل ما تواجه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة فى ظل تصعيد غير محسوب وغير إنسانى، اتخذ منهج العقاب الجماعى وارتكاب المجازر هدف للوصول لغاية خبيثة أدركها الجميع الآن ومتصدون لتنفيذ فكرة تهجير الفلسطينيين.

txt

المستشار محمود فوزى: مصر قدمت 70% من المساعدات التى دخلت غزة

txt

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تزور مصابي غزة بمستشفى العريش (صور)

اصطفاف الشعب المصري

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التأكيد على اصطفاف الشعب المصري بأكمله من أجل التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية خاصة بعد تفويض الشعب المصري لسيادته على حماية الأمن القومي المصري، وعدم المساس من حدوده بأي شكل من الأشكال.

ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن أن كلمة الرئيس السيسي بعثت بالعديد من الرسائل الهامة لجميع الأطراف العالمية التي تحاول الدفاع عن إسرائيل في الخفاء، ومساعدتها في تنفيذ مخططاتها الشيطانية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بسياسات فرض الأمر الواقع على الأرض، بارتكاب المجازر والجرائم الشنيعة، لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها، ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية بل والعالم أجمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها وتحمل مسؤولية مسار التفاوض في القضية الفلسطينية، وستظل يد العون الحقيقية الشعب الفلسطيني، سواء بالمساعدات والتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي المرتكبة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

بحزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين أهالي غزة تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك المحتجزين من منفذ رفح إلى الجانب الإسرائيلى

"فخ رسالة تحديث البيانات".. اعترافات عصابة الاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء