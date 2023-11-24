برلماني: "الرئيس السيسي أكد أن مصر في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية"

أشاد النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر “تحيا مصر فلسطين”.

وقال “عريبي” في تصريحات له: "كلمة الرئيس السيسي أكدت أن مصر تقف موقف المدافع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، دون الاكتفاء بالشعارات، فقد حرصت مصر على التحرك الفعلي على أرض الواقع، في ظل ما تواجه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة فى ظل تصعيد غير محسوب وغير إنسانى، اتخذ منهج العقاب الجماعى وارتكاب المجازر هدف للوصول لغاية خبيثة أدركها الجميع الآن ومتصدون لتنفيذ فكرة تهجير الفلسطينيين.

اصطفاف الشعب المصري

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التأكيد على اصطفاف الشعب المصري بأكمله من أجل التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية خاصة بعد تفويض الشعب المصري لسيادته على حماية الأمن القومي المصري، وعدم المساس من حدوده بأي شكل من الأشكال.

ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن أن كلمة الرئيس السيسي بعثت بالعديد من الرسائل الهامة لجميع الأطراف العالمية التي تحاول الدفاع عن إسرائيل في الخفاء، ومساعدتها في تنفيذ مخططاتها الشيطانية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بسياسات فرض الأمر الواقع على الأرض، بارتكاب المجازر والجرائم الشنيعة، لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها، ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية بل والعالم أجمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها وتحمل مسؤولية مسار التفاوض في القضية الفلسطينية، وستظل يد العون الحقيقية الشعب الفلسطيني، سواء بالمساعدات والتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي المرتكبة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.