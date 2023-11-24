الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تزور مصابى غزة بمستشفى العريش (صور)

من زيارة الحملة لمصابي
من زيارة الحملة لمصابي غزة

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار محمود فوزي، وحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية، مصابي قطاع غزة الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش الدولي.

وخلال الجولة التفقدية، قام المستشار محمود فوزي بالاطمئنان على المصابين وحالتهم الصحية، مُرحِبًا بهم في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

ونقل إليهم تحية الرئيس السيسي، مؤكدًا أن جموع الشعب المصري محب لفلسطين والفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، وزعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من الهدايا العينية على المصابين من أشقائنا الفلسطينيين بمستشفى العريش الدولي.

ومن جانبه، قدم عدد من المصابيين الفلسطينيين بمستشفى العريش الدولي الشكر والتقدير للرئيس السيسي وللدولة المصرية على استقبالهم بمستشفى العريش الدولي، وعلى حسن المعاملة من الطاقم الطبي، مؤكدين أنهم يتلقون العلاج اللازم بجانب الدعم النفسي الذي يقدمه المستشفى للمصابين.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه في وقتٍ سابق بدخول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن القضية الفلسطينية قضية القضايا وأن الدولة المصرية مستمرة في دعم الأخوة الفلسطينيين رافضة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان، مؤكدًا أن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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