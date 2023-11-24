المستشار محمود فوزى: مصر قدمت 70% من المساعدات التى دخلت غزة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من معبر رفح، أن مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت غزة حتى الآن، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد أن تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، من معبر رفح، اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي أجرى العديد من المباحثات ونظمت مصر قمة القاهرة للسلام من أجل توحيد الجهود والحرص على وقف إراقة الدماء، مؤكدًا رفض التهجير إلي سيناء قائلًا: "لا للتهجير القسري للفلسطينيين وبصفة خاصة إلى سيناء".

وافتتح المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، المقر الرسمي للحملة في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك حرصًا من الحملة على التواصل مع أهالي المحافظة، والتنسيق معهم حول أي مطالب لهم، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأهمية تواصل الحملة مع مختلف طوائف وفئات وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.