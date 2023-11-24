كيف يسهم تطوير "النصر للتعدين" في زيادة صادرات الفوسفات؟

قال الدكتور حامد جميل الاستشاري التعديني وعضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن شركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التعدين، وتطوير هذه الشركة يحمل أهمية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تتمثل أهمية تطوير شركة النصر للتعدين في الإسهام الكبير في تحقيق الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في سوق التعدين العالمي.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تطوير الشركة في تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية. من خلال تبني ممارسات تعدين مستدامة وصديقة للبيئة، يمكن للشركة النصر أن تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على البيئة وتقليل التأثيرات السلبية لعمليات التعدين على البيئة المحيطة.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن لتطوير الشركة أن يسهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في قطاع التعدين. ومن خلال استخدام أحدث التقنيات والعمليات في عمليات التعدين، يمكن للشركة النصر أن تزيد من كفاءتها وتقليل التكاليف، مما يجعلها تنافسية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أنه تعتبر خامات الفوسفات من الموارد الطبيعية الهامة التي يمكن تعظيم استفادتها في شركة النصر للتعدين. وتمتلك موارد كبيرة من خامات الفوسفات. تعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات يعد أمرًا بالغ الأهمية للشركة ويمكن أن يسهم في عدة جوانب منها:

أولًا، يمكن لتعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. حيث تعتبر الفوسفات مادة خام أساسية في صناعة الأسمدة والكيماويات، وبالتالي فإن تطوير صناعة الفوسفات يمكن أن يعزز الصناعات التحويلية في المملكة ويزيد من إيرادات الصادرات.

ثانيًا، يمكن لتعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات أن يسهم في تحسين البيئة. وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية في عمليات استخراج وتكرير الفوسفات، مما يقلل من التأثيرات البيئية السلبية ويحافظ على البيئة المحيطة بمناجم الفوسفات.

وأخيرًا، يمكن لتعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات أن يسهم في تعزيز البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الفوسفات، مما يجعل الشركة أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات أن يسهم في تعزيز الاستدامة والتنمية المستدامة. فالفوسفات تعتبر حجر الزاوية في صناعة الأسمدة الزراعية، وبالتالي فإن تحسين جودة وكفاءة الأسمدة المنتجة من الفوسفات يمكن أن يسهم في زيادة إنتاجية الزراعة وتحسين الأمن الغذائي.

وأكد أنه من الواضح أن تعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات في شركة النصر للتعدين يحمل أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي ومن خلال تبني أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يمكن للشركة أن تحقق أقصى استفادة من هذه الموارد الطبيعية الاستراتيجية، وبالتالي تعزيز مكانتها في سوق الفوسفات العالمي وتحقيق مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني.