تجديد الثقة فى أبوالمجد مفتاح العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين

خلال الجمعية العامة للشركة

اعتمدت الجمعية العامة لشركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، منتصف الأسبوع الجاري، الثقة في المحاسب أبوالمجد مفتاح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعا لاعتماد نتائج الأعمال وتوزيع الأرباح على العاملين، حيث حققت الشركة طفرة في صادرات الفوسفات بالإضافة إلى العمل على تطوير شركة النصر للتعدين.

جولة ميدانية في مناجم ومعامل شركة النصر للتعدين

وكان قد قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة ميدانية في مناجم ومعامل شركة النصر للتعدين- إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية- بمنطقتي إدفو والسباعية بمحافظة أسوان.

جاء ذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطة تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية التي تتم إقامتها على المواد الخام خاصة المعادن والأحجار وغيرها.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج في مختلف الشركات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، التي تستهدف تحفيز العاملين ومتابعة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، وذلك انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية وخفض الواردات وزيادة الصادرات.