الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين في سوهاج

افتتحت مديرية أوقاف محافظة سوهاج اليوم الجمعة، مسجدين في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج افتتحت المديرية اليوم مسجدين أحدهما بإدارة أوقاف دار السلام والأخر بإدارة أوقاف جهينة، وأشرف على الافتتاح الشيخ، صلاح محمد بريقي مدير الدعوة بالمديرية.

افتتاح مسجد العبور بأوقاف دار السلام

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج، أنه تم افتتاح مسجد «العبور» التابع لإدارة أوقاف دار السلام بجهود ذاتية، والقى خطبة الجمعة، نيابه عن وكيل أوقاف سوهاج، الشيخ محمد حسن على مدير إدارة أوقاف دار السلام.

افتتاح مسجد الكبير بجهينة

كما تم افتتاح مسجد «الكبير» بإدارة أوقاف عنيبس بمركز جهينة وقام الشيخ، صلاح أحمد محمد،مدير إدارة أوقاف عنيبس بجهينة باداء خطبة الجمعة نيابة عن وكيل أوقاف سوهاج.

قافلة دعوية

أقامت اليوم مديرية أوقاف سوهاج، فعاليات القافلة الدعوية بمسجد «العمرى» بمركز أخميم، حول موضوع «القوة والثبات في مواجهة التحديات»، ضمن الدور التوعوي والتثقيفي لأوقاف سوهاج، وشملت فاعليات القافلة 10 مساجد جميعها تتحدث عن نفس الموضوع.