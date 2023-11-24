الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي

معرفة اللجنة الانتخابية
معرفة اللجنة الانتخابية

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي من اكثر الموضوعات بحثًا عبر مواقع الإنترنت خلال الساعات الماضية.

تزداد عمليات البحث خلال الفترة الماضية من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعى إلكترونيًا لتوفير الوقت على المواطن المصري، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني.

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة التفاصيل الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعى، يرصد موقع “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث من قبل الكثير، ويمكنك الان تتبع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعى لمعرفة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.. وآخر موعد للتغيير

 

يستطيع الأن المواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعى بشكل سهل جدًا عبر موقع  الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني، وإليكم الخطوات في السطورالتالية:

1 - يتم الدخول اولا الى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط اضغط هنا.
2 - يتكون الرقم القومي من 14 رقما يتم ادخالهم بشكل صحيح.
3 - معرفة  اللجان الانتخابية من خلال إرسال رسالة قصيرة من الموبايل.
4 - هكذا تحتوي الرسالة الرقم القومي والذي يتكالبون من 14 رقما على الرقم
5 - يستطيع للناخبين خارج مصر وداخلها معرفه الحصول على البيانات الانتخابية لهم.
6 - لكن من خلالها  يتم معرفة رقم اللجنة التي سيتم الانتخاب بها، وكذلك رقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية.

والجدير بالذكر، أتاحت الهيئة الوطنية الانتخابات إمكانية تغيير اللجنة التي يدلي فيها المواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الموقع الالكتروني حيث يختار أيقونة تغيير اللجنة ويضع ثلاث أماكن مخصصة للإدلاء بالأصوات الانتخابية ويتم فحص طلبه من خلال لجنة مخصصة بدراسة طلبات تغيير اللجان الانتخابية واختيار اللجنة الأقرب لمحل سكن المواطن.

وحددت الهيئة الوطنية الانتخابات يوم 25 نوفمبر الجاري 2023 كآخر موعد لتغيير اللجنة الانتخابية حتي يتثنى للجنة المختصة بدراسة طلبات تغيير اللجان القيام بمهام عملها وتوزيع المتقدمين على اللجان المناسبة لهم وفقا لمحل اقامتهم.

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