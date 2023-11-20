من الهاتف| طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2023

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم، والمقر الانتخابي أيضًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الخدمات الهامة للمواطنين للتسهيل عليهم في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، بداية من الاستعلام عن لجان الاقتراع الخاصة بكل مواطن أو تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة الذي سيدلي بها المواطن بصوته.

خطوات الاستعلام عن المقر الانتخابي

يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والضغط على ايقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي ، واختيار ادخال الرقم القومي، والضغط على استعلام، وظهور عنوان اللجنة الانتخابية.

المقر الانتخابي

كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية تعديل المقر الانتخابي، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

الاستعلام عن طريق الهاتف

لا يمكن معرفة اللجنة الانتخابية برقم الموبايل الخاص بالمواطن، وإنما يتم الاستعلام بالرقم القومي فقط، ولمن يرغب في الاستعلام عن طريق الموبايل، سيتم الدخول على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول المتصل بالإنترنت، وإتباع الخطوات المذكورة في الأعلى لمعرفة الموقف الانتخابي للمواطن.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

فيما يتعلق بـ موعد الانتخابات الرئاسية، فمن المقرر إجرائها خارج البلاد للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد، 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وفي الداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.