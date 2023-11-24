رئيس وزراء بلجيكا يثمن جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية

شدد رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمّنًا الإدارة السياسية المصرية على جهودها فيما يخص القضية الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، إنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، موجهًا نداءً إلى "حماس"، بوقف هجماتها.

وأكد رئيس حكومة بلجيكا، أن الحل العسكري غير مطروح وغير مُجدي لإنهاء الأزمة، مضيفًا: "الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن، ويجب وقف قتل المدنيين، وتوقف سياسات الاستيطان في الضفة الغربية".