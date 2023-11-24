رانيا المشاط تزور معبر رفح استعدادًا لاستقبال رئيسى وزراء بلجيكا وإسبانيا

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على زيارة معبر رفح، رفقة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في لقطات حية من أمام المعبر.

وصافحت الوزيرة رانيا المشاط، العاملين بجمعية الهلال الأحمر المصري، وبعض المسئولين في الأمم المتحدة، فيما أثنت على الجهود الكبيرة التي بُذِلَت منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كما حرصت على التقاط صورة تذكارية معهم.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق مؤتمر لكل من رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا من أمام معبر رفح؛ للحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

بدء الهدنة في غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.