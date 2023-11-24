مؤتمر صحفى لرئيسى وزراء بلجيكا وإسبانيا من أمام معبر رفح.. بعد قليل

مؤتمر صحفى لرئيسى وزراء بلجيكا وإسبانيا من أمام معبر رفح.. بعد قليل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد لحظة وصول رئيسيِّ وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى مطار العريش.
مؤتمر صحفي لرئسيّ وزراء بلجيكا وإسبانيا
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي لرئيسيِّ وزراء بلجيكا وإسبانيا من أمام معبر رفح؛ للحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.