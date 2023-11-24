الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤتمر صحفى لرئيسى وزراء بلجيكا وإسبانيا من أمام معبر رفح.. بعد قليل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد لحظة وصول رئيسيِّ وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى مطار العريش.

مؤتمر صحفي لرئسيّ وزراء بلجيكا وإسبانيا 

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي لرئيسيِّ وزراء بلجيكا وإسبانيا من أمام معبر رفح؛ للحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا العريش مطار العريش وصول رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا اكسترا نيوز مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

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