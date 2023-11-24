حسام الجمل يعقد لقاءات ثنائية مع قادة الاتحاد الدولى للاتصالات فى الإمارات

عقد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات عدة لقاءات ثنائية مع قادة الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.

حيث التقى المهندس حسام الجمل، دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد وماريو مانيفيتش مدير مكتب قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد.

استعراض التجربة المصرية في إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بمبادرة حياة كريمة

وتناولت اللقاءات مناقشة وبحث مستقبل الترددات ولوائح الراديو الدولية وتطور تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية والتكنولوجيات الناشئة، وكيفية الاستفادة منها بالسوق المصرية، كما ناقشت التجربة المصرية في إتاحة ونشر خدمات الاتصالات من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والهادفة إلى تمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في مشروعات وبرامج الدولة المختلفة عبر تعزيز الخدمات الرقمية وتيسيرها في المناطق غير المتصلة، وإتاحة البنية المعلوماتية باعتبارها حقا مكفولا لجميع المواطنين جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية، حيث يستفيد من تلك المبادرة 58 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري، كذلك تناولت اللقاءات الموضوعات الخاصة بتمكين المرأة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التي تحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية في شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلة الرئيسية في مجال إدارة الطيف الترددي من الحكومات ومن الصناعة، حيث تقوم الجهات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية.