الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنتاج زيوت وعلف حيواني.. "الزراعة" تبرز الأهمية الاقتصادية لفول الصويا

فول الصويا
فول الصويا

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأهمية لاقتصادية لمحصول فول  الصويا وإنتاج الزيوت.

فول الصويا وإنتاج الزيوت

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن الأهمية الاقتصادية لمحصول فول الصويا إنتاج الزيوت النباتية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية، وخاصة زيت الصويا، ويتم استخراج زيت الصويا من البذور ويستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعات الأخرى.

وأضاف التقرير أنه يعتبر زيت الصويا بديلًا مستدامًا واقتصاديًا للزيوت الحيوانية والزيوت الأخرى ذات المصادر المحدودة. 

وأضاف التقرير أن فول الصويا  يعتبر مصدرًا هامًا للبروتينات في صناعة العلف الحيواني، ويمكن استخدام فول الصويا المطحون كمكون أساسي في تركيبة العلف لتلبية احتياجات البروتين للحيوانات المرباة.

وأوضح التقرير أن فول الصويا يستخدم في صناعة العلف الحيواني لتعزيز الإنتاجية الحيوانية ويحسن كفاءة تحويل العلف إلى منتجات حيوانية.

وأشار التقرير إلى أنه لجانب استخدام فول الصويا في إنتاج الزيوت والعلف الحيواني، يمكن استخدامه في العديد من الصناعات البديلة، على سبيل المثال، يمكن استخدام البروتين في صناعة المأكولات النباتية ومنتجات اللحوم النباتية كبديل للبروتين الحيواني. 

وأشار التقرير إلى أنه يمكن استخدام فول الصويا في صناعة المنتجات الورقية، الألياف النسيجية، والدهانات.

 وأشار التقرير إلى أن الزراعة التعاقدية لعبت دور كبير في زيادة المياحات المنزرعة، حيث أنه في السابق كانت المساحة المنزرعة لا تزيد عن 30 ألف فدانن ولكن بفضل الزراعة التعاقدية وتحديد السعر الاسترشادي بمبلغ 18 ألف جنية للطن، وتم زيادة المساحة خلال الموسم الحالي حتى وصلت إلى 150 ألف فدان.

وأضاف التقرير أن السعر العالمي الأن وصل إلى 30 ألف جنيه للطن مع متوسط إنتاجية الفدان التي وصلت إلى 1.5 طن للفدان، وتكلفة الإنتاج المنخفضة التي لا تتخطى 10 آلاف جنيه، وبالتالي كل هذه الأمور ساهمت في زياجة المساحة المنزرعة وإقبال المزارعين على زراعة فول الصويا.

الزراعة تكشف الأهمية الاقتصادية لمحصول الصويا وانتاج

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الذرة بـ11000.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

9 سنوات تنمية.. مشروعات عملاقة غيّرت ملامح الحياة فى سيناء ومدن القناة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

التعاملات الصباحية|أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

استراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح تؤتى ثمارها (انفوجراف)

طن الذرة الأرجنتينية بـ11500.. تعرف على أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

غدًا.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين في مرسى علم (خاص)

الشوط الأول.. سبورتنج يتقدم على غزل المحلة ولافيينا يتأخر بهدف أمام نجوم مصر

بلاغ يتهم تاجر ذهب ونجله بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه في الدقهلية

رانيا المشاط تزور معبر رفح استعدادًا لاستقبال رئيسى وزراء بلجيكا وإسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء