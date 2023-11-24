إنتاج زيوت وعلف حيواني.. "الزراعة" تبرز الأهمية الاقتصادية لفول الصويا

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأهمية لاقتصادية لمحصول فول الصويا وإنتاج الزيوت.

فول الصويا وإنتاج الزيوت

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن الأهمية الاقتصادية لمحصول فول الصويا إنتاج الزيوت النباتية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية، وخاصة زيت الصويا، ويتم استخراج زيت الصويا من البذور ويستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعات الأخرى.

وأضاف التقرير أنه يعتبر زيت الصويا بديلًا مستدامًا واقتصاديًا للزيوت الحيوانية والزيوت الأخرى ذات المصادر المحدودة.

وأضاف التقرير أن فول الصويا يعتبر مصدرًا هامًا للبروتينات في صناعة العلف الحيواني، ويمكن استخدام فول الصويا المطحون كمكون أساسي في تركيبة العلف لتلبية احتياجات البروتين للحيوانات المرباة.

وأوضح التقرير أن فول الصويا يستخدم في صناعة العلف الحيواني لتعزيز الإنتاجية الحيوانية ويحسن كفاءة تحويل العلف إلى منتجات حيوانية.

وأشار التقرير إلى أنه لجانب استخدام فول الصويا في إنتاج الزيوت والعلف الحيواني، يمكن استخدامه في العديد من الصناعات البديلة، على سبيل المثال، يمكن استخدام البروتين في صناعة المأكولات النباتية ومنتجات اللحوم النباتية كبديل للبروتين الحيواني.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن استخدام فول الصويا في صناعة المنتجات الورقية، الألياف النسيجية، والدهانات.

وأشار التقرير إلى أن الزراعة التعاقدية لعبت دور كبير في زيادة المياحات المنزرعة، حيث أنه في السابق كانت المساحة المنزرعة لا تزيد عن 30 ألف فدانن ولكن بفضل الزراعة التعاقدية وتحديد السعر الاسترشادي بمبلغ 18 ألف جنية للطن، وتم زيادة المساحة خلال الموسم الحالي حتى وصلت إلى 150 ألف فدان.

وأضاف التقرير أن السعر العالمي الأن وصل إلى 30 ألف جنيه للطن مع متوسط إنتاجية الفدان التي وصلت إلى 1.5 طن للفدان، وتكلفة الإنتاج المنخفضة التي لا تتخطى 10 آلاف جنيه، وبالتالي كل هذه الأمور ساهمت في زياجة المساحة المنزرعة وإقبال المزارعين على زراعة فول الصويا.