مقتل مواطن على يد أبناء عمومته رميًا بالرصاص فى البلينا

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل سائق إثر إصابته بعيار نارى خلال مشاجرة بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار نارى"– نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك"– "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيارًا ناريًا من بندقية كانت بحوزته، أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.