الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل مواطن على يد أبناء عمومته رميًا بالرصاص فى البلينا

طلق ناري
طلق ناري

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل سائق إثر إصابته بعيار نارى خلال مشاجرة بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز. 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار نارى"– نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك"– "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيارًا ناريًا من بندقية كانت بحوزته، أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة بسوهاج مقتل سائق مركز شرطة البلينا مديرية أمن سوهاج مشاجرة في مركز البلينا

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

هدم منزل مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى شمال غزة

صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر يتجاوز 10 مليارات دولار

دبلوماسى سابق يكشف دلالات زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء