الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 96 محضرًا متنوعًا خلال حملة تموينية على الأسواق بسوهاج

حملات مديرية التموين
حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، عن تحرير 96 محضرًا تموينيًا خلال اليوم، بمراكز المحافظة المختلفة، صرح بذلك محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من اجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 96 محضرًا تموينيًا خلال اليوم.

وجاءت الحملة بمشاركة المهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 96 محضرا تموينيا متنوعا والحملات التموينية جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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