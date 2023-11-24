القبض على 17 بلطجيًا فى حملات مكبرة للأمن العام

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط "31" متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط "17" متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.