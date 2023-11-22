الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات موسعة لضبط تجار المخدرات في المحافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتيِّ أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 6،650 كيلو جرام وكمية من مخدر الشابو وكذا 3 فرد محلى، طلقتين بحوزة 7 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية في أسوان.

وفي محافظة دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،850 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 8،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات وكمية من مخدر الهيروين و4 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام حملات أمنية مراكز الشرطة مخدر البانجو المواد المخدرة مخدر الهيدرو

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