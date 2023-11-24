الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 85 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

قام  قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ "85861" حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى، "343" حكم جناية، "27413" حكم حبس جزئى، "4669" حكم حبس مستأنف، "42372" حكم غرامة، و"11064" مخالفة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة تنفيذ الأحكا الحملات الأمنية أعمال البلطجة

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