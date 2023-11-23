الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 46 سلاحا و29 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 46 قطعة سلاح ناري و29 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط (46) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 38 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهما لـ 34 منهم معلومات جنائية")

كما تم ضبط  (20) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرامات لمخدر البانجو- 2 كيلو جرام لمخدر الشابو-  5 كيلو جرامات لمخدر الهيروين) بحوزة (26 متهما لـ 21 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ  (1075) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان 

وتم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)و تنفيذ (840) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

 كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش–12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية أسيوط – مديرية امن أسيوط مديرية أمن أسوان

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