نائب محافظ بورسعيد يحصل على دكتوراه في إدارة الأعمال بحضور 6 وزراء ومحافظين

حصل الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن الرسالة المقدمة عن “دور التخطيط الاستراتيجي في دعم المشروعات القومية بهدف تحقيق الاستدامة المالية للدولة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ - دراسة تطبيقية على قطاع البترول المصري”.

نائب محافظ بورسعيد يحصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال

جاء ذلك أثناء مناقشة الرسالة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أستاذ دكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، والمهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، واللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار الدكتور محمد أبو شقه أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأبرزت الرسالة الدور التستراتيجي لقطاع البترول المصري والتحديات التى يواجهها ووضعت توصيات تتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

حيث كانت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والأستاذ الدكتور محمد سعد، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعه البريطانية، ولجنة الإشراف من الأستاذه الدكتوره منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذ الدكتور فريد محرم، وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس.

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