31 محضر إشغالات في حملة لرفع التعديات على طرق حي غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار شن حملات المرافق وإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين لتحقيق الإنضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأشار اللواء عصام سعد إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية بحي غرب أسيوط برئاسة عيون إبراهيم، بشن حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة وبإستخدام معدات الحي.

جاء ذلك بمشاركة كرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوي، نائبي رئيس الحي، وفريق قسم الإشغالات بقيادة إسلام القرن وبالتنسيق مع قسم شرطة المرافق.

وجرى رفع كل الإشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة المرور بمحيط موقف الأزهر ومستشفى الإصابات الجديد وشارع محمد على مكارم، فضلًا عن مصادرة 21 شيشة وتحرير 31 محضرا متنوعا، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام ومنع انتشار الاشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

جانب من الحملة

جانب من الحملة