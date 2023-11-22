"مستقبل وطن" أسيوط ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس السيسى (صور)

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور آلاف المواطنين، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في منطقة أرض الملاعب بمدينة أسيوط.

حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة.

وفى بداية كلمته أشاد المهندس ياسر عمر أمين المحافظة بالحضور الكثيف، معتبرا هذا الحضور دليل على حجم التأييد الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يرتبط هذا التأييد بإنجازات غير مسبوقة تحققت في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن على قلب رجل واحد دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى كلمته، تناول اللواء يحيي كدواني، عضو مجلس النواب، التحديات الكبري التى تواجه الدولة المصرية، والتى تستلزم التوحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية.

وقال المهندس مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، إن التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيسجل أنه قام بتضحيات غالية؛ لاستعادة الوطن واستكمال البناء والتنمية وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.



عضو هيئة كبار العلماء: الأمن والأمان التي تعيشها مصر بفضل الله والقيادة السياسية

كما تحدث الشيخ محمود مهني، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا،عضو هيئة كبار العلماء، عن نعمة الأمن والأمان التي تعيشها مصر بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة، وعن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

من ناحيته، أكد الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، أن شعب مصر سيظل يدا واحدة، وسيقف وراء الرئيس الذى حافظ على أرض مصر، وأعاد لمصر أمنها وأمانها، وهو الذي وضحت حنكته بما يدور بفلسطين كما نشكره علي المشروعات التنموية و"حياة كريمة" العملاق الذي كان حلما، وقال نؤكد أن الرئيس في قلوبنا ونثق أننا في قلبه.

وفي كلمته طالب الأنبا دانيال لطفي، مطران الكاثوليك، الجميع بالتكاتف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرا من التشرذم والتناحر والفرقة، معتبرا أن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر، يستحق التكاتف والتلاحم في الانتخابات الرئاسية وقال نؤيد بكل الحب الرئيس السيسي لأننا رأينا فيه القيادة الصالحة.

وفي كلمتها ممثلة للمرأة قالت الدكتورة أسماء عبدالرحمن، أمين الثقافة والفنون، إن المرأة المصرية تعيش في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة من الاهتمام لم تكن من قبل، وناشدت سيدات وفتيات محافظة أسيوط بالخروج اليوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهن لتعلن أن المرأة الأسيوطية تعرف جيدا أن دورها مهم ومؤثر في كل المحافل السياسية، يشار إلى أن أمانة الإعلام بأمانة المحافظة قد عرضت خلال المؤتمر عددا من الأفلام الوثائقية التي تم إعدادها مسبقا عن إنجازات الرئيس.

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي