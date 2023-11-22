الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمره الأول لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، مؤتمرا حاشدا بأرض الملاعب بمدينة أسيوط لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر المقبل.

يحضر المؤتمر الجماهيري، المهندس ياسر عمر  أمين الحزب بالمحافظة، ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

استعراض ما تم إنجازاته علي أرض محافظة أسيوط

ويستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت علي أرض محافظة أسيوط  من مشروعات عملاقة وكذلك الإنجازات على أرض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات.

كما يدعو المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة  لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن هذا المؤتمر يأتي من منطلق دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستحقاق الرئاسي من أهم الاستحقاقات في مصير البلد وعلي الجميع المشاركة في هذا الاستحقاق الهام وان هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي القادم.

هذا وكان قد شهد المؤتمر حضور الآلاف من المواطنين في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة تحت شعار "كلنا معاك.. حبيب المصريين" بمقر ارض الملاعب بمدينة أسيوط أمام ديوان عام المحافظة.

مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لدعم الرئيس السيسي
أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بأرض الملاعب بمدينة أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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