محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة لمتابعة أعمال اللجنة ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.



جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني ومحمد بشير، مدير المكتب الفني بالمحافظة ووكلاء وزارات ومديري مديريات الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والعمل ومدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وأعضاء إدارة حماية الطفل بديوان عام المحافظة.



حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية



وأكد محافظ أسيوط، أن ملف حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجهيات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر لافتًا إلى أهمية توفير مناخ آمن للأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية سليمة وتقديم الدعم الطبي والنفسي له وبحث عمل حملات توعوية بالمدارس عن حقوق الطفل ووسائل الاتصال في حالات تعرض الأطفال للخطر وتقديم كافة أوجه الدعم له لتنفيذ جميع الخطط بصورة متكاملة.



واستمع المحافظ لشرح حول جهود وحدة حمايه الطفل وأهم التوصيات التي تم إقرارها خلال الإجتماع السابق للجنة وكذا الإجراءات التي يجب تطبيقها لتوفير المزيد من الحماية للاطفال والبلاغات الواردة من الخط الساخن رقم 16000 موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة من الخط الساخن أو مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها مشيرًا إلى توفير كل أوجه الدعم للجنة العامة واللجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة.



ووجه المحافظ بضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة لوضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم والزواج المبكر وصحة الأم والطفل والمؤشرات السكانية.

ولفت إلى أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات للحد من المشكلات التي يعاني منها الأطفال ومحاولة خلق بيئة سليمة لنمو أطفالنا صحيًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا لأن هؤلاء الأطفال هم المستقبل والشباب الذى يحمل راية النهوض بالوطن.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم للقضاء على الممارسات الخفية التي تقوم بها بعض الأسر مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التي تهدد حياة أطفالنا، موضحًا أن المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنه يتم تسليم ماكينات خياطة وأفران منزلية بمستشملاتها للسيدات المعيلات وذوات الهمم لتمكينهن اقتصاديًا فضلا عن تسويق منتجاتهم.



يذكر أن اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة مشكلة برئاسة المحافظ وعضوية كل من مدير الأمن، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، أسقف أسيوط وتوابعها، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مدير مديرية الشئون الصحية، مدير مديرية التربية والتعليم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، مدير مديرية الشباب والرياضة، مدير مديرية العمل، مدير مديرية الأوقاف، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية الأمن، رئيس قسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن، المستشار القانوني للمحافظة، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان المحافظة ومنسقًا عامًا للجنة وممثل المجتمع المدني بالمحافظة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع